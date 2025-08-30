«Челябинск» упустил победу над «Нефтехимиком» в матче 7-го тура Первой лиги
Поделиться
Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Нефтехимик» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Шамарой (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.
Россия — Лига PARI . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
Челябинск
Челябинск
0:1 Кочиев – 22' 1:1 Магомедов – 70'
Удаления: Шадринцев – 87' / нет
«Челябинск» вышел вперёд на 22-й минуте. Отличился защитник Хетаг Кочиев. «Нефтехимик» смог отыграть на 70-й минуте благодаря голу нападающего Рашида Магомедова.
После этой игры в активе «Нефтехимика» стало семь очков. Нижнекамцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с 13 очками находится на пятой строчке.
Комментарии
- 30 августа 2025
-
21:14
-
21:13
-
21:13
-
21:10
-
21:09
-
21:08
-
20:50
-
20:44
-
20:43
-
20:38
-
20:32
-
20:24
-
20:20
-
20:20
-
20:13
-
20:08
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:55
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:38«Ливерпуль» продлил контракт с Коди Гакпо Официально
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
19:08