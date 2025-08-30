«Челябинск» упустил победу над «Нефтехимиком» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Нефтехимик» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Шамарой (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

«Челябинск» вышел вперёд на 22-й минуте. Отличился защитник Хетаг Кочиев. «Нефтехимик» смог отыграть на 70-й минуте благодаря голу нападающего Рашида Магомедова.

После этой игры в активе «Нефтехимика» стало семь очков. Нижнекамцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с 13 очками находится на пятой строчке.