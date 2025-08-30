Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нефтехимик — Челябинск, результат матча 30 августа 2025, счет 1:1, 7-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск» упустил победу над «Нефтехимиком» в матче 7-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Нефтехимик» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Шамарой (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
Челябинск
Челябинск
0:1 Кочиев – 22'     1:1 Магомедов – 70'    
Удаления: Шадринцев – 87' / нет

«Челябинск» вышел вперёд на 22-й минуте. Отличился защитник Хетаг Кочиев. «Нефтехимик» смог отыграть на 70-й минуте благодаря голу нападающего Рашида Магомедова.

После этой игры в активе «Нефтехимика» стало семь очков. Нижнекамцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с 13 очками находится на пятой строчке.

Материалы по теме
Официально
«Челябинск» подписал контракт с 18-летним ивуарийским полузащитником
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android