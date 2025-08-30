Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак высказался об игре Соболева в матче с «Пари НН»

Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Александра Соболева в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0), в котором форвард отметился голевой передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

— Начну с благодарности болельщикам, которые приходят и поддерживают нас. Много болельщиков ходят на наши матчи, и мы за это им очень благодарны. По матчу думаю, что хорошая трудовая победа. И в первом тайме создавали, моменты были, и во втором тайме смогли забить. Моменты создавали, было много положительных действий. И соблюли некий баланс между атакой и обороной, потому что «Пари НН» очень неплохо убегает в быстрые атаки, практически в каждом матче, и есть хорошие моменты, выходы из обороны, хороший контрпрессинг. В этом отношении тоже сегодня, за исключением нескольких моментов, в принципе, справлялись. Поздравляю ребят с победой. Передохнём, наши игроки сборных разъедутся сейчас, и будем готовиться к возобновлению чемпионата. А те, кто останутся, — к товарищескому матчу, который состоится 6 сентября со «Сьоном». Сыграем контрольный матч и будем готовиться к возобновлению чемпионата.

— Сергей Богданович, два вопроса, если позволите. Сегодня Александр Соболев отметил годовщину в «Зените» результативной передачей. Как вы оцените этот отрезок для Александра? Все ли вы увидели, чего хотели от него, или ждёте ещё чего-то? И второй вопрос: сегодня «Зенит» провёл второй летний матч под закрытой крышей. Создаёт ли это какой-то дискомфорт для команды, потому что душновато, или нет?
— По крыше игроки не жаловались, дискомфорта никакого нет. Погода была хорошая — крыша была открыта. Погода немножко испортилась — закрывают крышу. Я на это никак не влияю. Нам и так и так удобно играть, без проблем. По Соболеву — непросто ему далось начало своей карьеры в «Зените». Тем не менее, работает, трудится. Мы и ждем от него. Думаю, в конце прошлого сезона он конкуренцией заслужил место в стартовом составе. И сейчас работает. Дальше уже будем смотреть, кто из наших нападающих в тот или иной момент лучше готов для того, чтобы играть в стартовом составе. Я думаю, что нормальный отрезок, за исключением первой половины, где было ему сложно. Н адаптировался. Сейчас это боевая единица, член команды, так же как и другие игроки, — приводит слова Семака сайт «Зенита».

