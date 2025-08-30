Туфрин: назначение Зырянова в правление «Зенита» вызывает больше вопросов, чем ответов

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал на новость о том, что бывший футболист сборной России Константин Зырянов избран председателем правления сине-бело-голубых. На этом посту он сменил Александра Медведева, который теперь будет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит».

«При назначении Константина Зырянова председателем правления «Зенита» возникает вопрос: а кто генеральный директор клуба? Как я понимаю, на этой должности остался Медведев. Если брать структурно, есть совет директоров, правление клуба и дирекция. Если Медведев остался генеральным директором «Зенита», все финансы и оперативная работа остаются под ним. Костя тогда будет как свадебный генерал? Или это начало определённой перестройки структуры клуба, которая также коснётся и тренера?

Как будут складываться взаимоотношения Зырянова, Семака, Медведева и Аршавина? Я думаю, что Андрей тоже хотел бы занять должность выше, чем есть сейчас. Назначение Зырянова вызывает больше вопросов, чем ответов. Хотя я много раз говорил, что требуются перестановки, и в качестве исполняющего обязанности главного тренера можно было назначить Зырянова. Но я никак не имел в виду, что он займёт руководящую должность», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.