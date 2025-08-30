Семак — о Глушенкове: сейчас он играет в стартовом составе «Зенита», потому что заслужил

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Максима Глушенкова, который вышел на поле в стартовом составе в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0), но не отметился результативными действиями.

— Сергей Богданович, вопрос по сегодняшней игре. Максим Глушенков впервые за месяц вышел в стартовом составе на матч РПЛ. Как вы оцените его игру?

— Максим заслужил, вышел на замену в предыдущем матче, отметился голевой передачей, забитым мячом, сыграл хорошую игру на Кубок. И сегодняшний матч, я считаю, сыграл хорошо. Моменты были, забил хороший мяч. Немножко залез в офсайд, но в целом хорошее движение, много активных действий и обострений — то, чего от него ждём. И сейчас он играет в стартовом составе, потому что заслужил и выиграл место в конкурентной борьбе, — приводит слова Семака сайт «Зенита».