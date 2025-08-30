И. Федотов отреагировал на слова Самошникова о фоле перед голом «Сочи» в ворота «Спартака»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на слова защитника «Спартака» Ильи Самошникова о фоле перед голом «Сочи» в ворота красно-белых в матче 7-го тура чемпионата. В перерыве матча футболист в эфире «Матч Премьер» сказал, что его держали за футболку и из-за этого он потерял равновесие. На момент написания новости счёт в матче 1:1.

«Раз Самошников решил сказать что-то про якобы нарушение или ему подсказали это, то вот что было при голе «Сочи» в ворота «Спартака». Игрок «Сочи» Васильев сыграл в мяч, как и Угальде. Но дальше Угальде решил дорисовать. После мяч принял Самошников, он владел им и потерял сам. Он может рассказывать что угодно, по факту на него просто положили руку. Это ничего, никакого воздействия, никакого фола. Гол «Сочи» – проблема Угальде и Самошникова, но никак не судьи. Мяч засчитан верно, нарушений в начальной фазе атаки не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.