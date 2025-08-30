Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
И. Федотов отреагировал на слова Самошникова о фоле перед голом «Сочи» в ворота «Спартака»

Аудио-версия:
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на слова защитника «Спартака» Ильи Самошникова о фоле перед голом «Сочи» в ворота красно-белых в матче 7-го тура чемпионата. В перерыве матча футболист в эфире «Матч Премьер» сказал, что его держали за футболку и из-за этого он потерял равновесие. На момент написания новости счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Раз Самошников решил сказать что-то про якобы нарушение или ему подсказали это, то вот что было при голе «Сочи» в ворота «Спартака». Игрок «Сочи» Васильев сыграл в мяч, как и Угальде. Но дальше Угальде решил дорисовать. После мяч принял Самошников, он владел им и потерял сам. Он может рассказывать что угодно, по факту на него просто положили руку. Это ничего, никакого воздействия, никакого фола. Гол «Сочи» – проблема Угальде и Самошникова, но никак не судьи. Мяч засчитан верно, нарушений в начальной фазе атаки не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

