«Мы с ним разговаривали. Его кондиции не на лучшем уровне». Семак — о Жерсоне

«Мы с ним разговаривали. Его кондиции не на лучшем уровне». Семак — о Жерсоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние Жерсона, который пропустил матч 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» из-за мышечного повреждения.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

— Сергей Богданович, всё-таки что происходит с Жерсоном?
— У него микроповреждение.

— Но вы его не ставили и в предыдущем матче. Даёте ему отдохнуть, чтобы он после напряжённого года набирал форму?
— Мы с ним разговаривали. Конечно, для него смена страны, смена чемпионата. Происходит адаптация. Сейчас его функциональные кондиции не на лучшем уровне. И он прекрасно понимает, он хочет играть лучше и будет играть лучше. Но сейчас думаю, что уже не думаю, а знаю, что это эффект переутомления, который мы протестировали, посмотрели. Действительно, это утомительный для него отрезок, связанный со многими факторами. Он очень много играл в этом сезоне. Просто физически он сейчас не готов показывать свой лучший футбол, но он обязательно вернётся.

Жерсон — игрок с прекрасным качеством. Думаю, он нам поможет. Нужно время. Иногда так бывает. Не только иногда, а обычно так и бывает. Практически любой игрок, который к нам переходит. Тот же Вендел из Португалии, тот же Малком из Испании. И другие примеры были. Небольшие исключения, когда игрок приходит и сразу вливается в игру команды, быстро адаптируется, как тот же Клаудиньо, к примеру. Чемпионат у нас тоже достаточно сильный, я считаю, интенсивный. И нужно тоже привыкнуть и к требованиям, и к тренировочному процессу. Это не значит лучше или хуже. Просто нужно привыкнуть к тому или иному соревновательному циклу и к тому или иному тренировочному процессу, — приводит слова Семака сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых он не отметился результативными действиями.

