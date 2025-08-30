Шпилевский спорил с арбитрами, Кассьерра показывал сердечко. Яркие кадры победы «Зенита»

30 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» одержал победу над «Пари НН» со счётом 2:0.

Лучшие кадры матча «Зенит» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

В составе сине-бело-голубых голами отметились бразильский защитник Дуглас Сантос на 47-й минуте и колумбийский нападающий Матео Кассьерра на 72-й минуте.

«Хорошая трудовая победа. И в первом тайме создавали, моменты были, и во втором тайме смогли забить. Моменты создавали, было много положительных действий. И соблюли некий баланс между атакой и обороной, потому что «Пари НН» очень неплохо убегает в быстрые атаки, практически в каждом матче, и есть хорошие моменты, выходы из обороны, хороший контрпрессинг. В этом отношении тоже сегодня, за исключением нескольких моментов, в принципе, справлялись», — подвёл итог матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак.