«Атлетико» не смог победить в третьем матче Ла Лиги подряд, сыграв вничью с «Алавесом»

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в гостевом матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча в Витории завершилась со счётом 1:1.

В составе «матрасников» на седьмой минуте отличился Джулиано Симеоне, у хозяев на 14-й минуте пенальти реализовал Карлос Висенте.

Команда Диего Симеоне не может победить на старте сезона Ла Лиги (две ничьи и поражение), с двумя очками «Атлетико» идёт 14-м в таблице. «Алавес» с четырьмя очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре 14 сентября «Атлетико» на домашнем поле сыграет с «Вильярреалом», «Алавес» в этот же день встретится на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.