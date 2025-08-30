Скидки
Алавес — Атлетико, результат матча 30 августа 2025, счёт 1:1, 3-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетико» не смог победить в третьем матче Ла Лиги подряд, сыграв вничью с «Алавесом»
Комментарии

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в гостевом матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча в Витории завершилась со счётом 1:1.

Испания — Примера . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Симеоне – 7'     1:1 Висенте – 14'    

В составе «матрасников» на седьмой минуте отличился Джулиано Симеоне, у хозяев на 14-й минуте пенальти реализовал Карлос Висенте.

Команда Диего Симеоне не может победить на старте сезона Ла Лиги (две ничьи и поражение), с двумя очками «Атлетико» идёт 14-м в таблице. «Алавес» с четырьмя очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре 14 сентября «Атлетико» на домашнем поле сыграет с «Вильярреалом», «Алавес» в этот же день встретится на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
