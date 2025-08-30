Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Барселоны» Флик отдал должное «Райо Вальекано» перед матчем Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Флик отдал должное «Райо Вальекано» перед матчем Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 3-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано», который пройдёт 31 августа в Мадриде.

Испания — Примера . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Было важно начать с шести очков, но мы хотим выиграть третью игру. «Райо» и Иньиго (тренер) проделали отличную работу. Мы постараемся показать хороший футбол, используя атакующий стиль. Это будет сложный матч против команды, которая отлично играет. Они очень интенсивны в атаке и в обороне, это будет тяжёлый матч. Это сильный соперник», — сказал Флик на пресс-конференции.

После первых двух туров нового сезона чемпионата Испании на счету «Барселоны» две победы и шесть очков. У «Райо Вальекано» — победа и поражение (три очка).

Напомним, сине-гранатовые являются действующими чемпионами Ла Лиги.

Материалы по теме
Флик высказался о результатах жеребьёвки Лиги чемпионов для «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android