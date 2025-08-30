Главный тренер «Барселоны» Флик отдал должное «Райо Вальекано» перед матчем Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 3-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано», который пройдёт 31 августа в Мадриде.

«Было важно начать с шести очков, но мы хотим выиграть третью игру. «Райо» и Иньиго (тренер) проделали отличную работу. Мы постараемся показать хороший футбол, используя атакующий стиль. Это будет сложный матч против команды, которая отлично играет. Они очень интенсивны в атаке и в обороне, это будет тяжёлый матч. Это сильный соперник», — сказал Флик на пресс-конференции.

После первых двух туров нового сезона чемпионата Испании на счету «Барселоны» две победы и шесть очков. У «Райо Вальекано» — победа и поражение (три очка).

Напомним, сине-гранатовые являются действующими чемпионами Ла Лиги.