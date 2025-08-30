«Спартак» — «Сочи»: судья отменил красную карточку Умярова после вмешательства VAR

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

На 76-й минуте матча полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил прямую красную карточку, однако после вмешательства VAR арбитр Иван Абросимов изменил своё решение и показал футболисту жёлтую карточку.

После шести туров чемпионата России красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Рубин» со счётом 2:0, а «Сочи» уступил «Балтике» со счётом 0:2.