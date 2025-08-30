Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 23 августа

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 августа, состоялись семь матчей 7-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 30 августа:

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» — 1:1;
«Енисей» — «Сокол» — 1:0;
«Уфа» — «Чайка» — 4:0;
«Волга» Ульяновск — «Арсенал» Тула — 2:1;
«Шинник» — «Черноморец» — 1:0;
«Ротор» — «Спартак» Кострома — 1:2;
«Нефтехимик» — «Челябинск» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков после шести туров. Второе место занимает костромской «Спартак», набравший 16 очков в семи играх, тройку лучших замыкает «Урал» с 15 очками в шести играх. Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за семь туров.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
