Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Спартак — Сочи, результат матча 30 августа 2025, счет 2:1, 7-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» вырвал победу у «Сочи» благодаря голу с пенальти на 90+7-й минуте
Аудио-версия:
Завершился матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. Матч завершился победой хозяев — 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

На 16-й минуте матча «Спартак» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Эсекьель Барко. На 42-й минуте матча полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев, права на которого принадлежат «Зениту», забил ответный мяч в ворота красно-белых. На 90+7-й минуте «Спартак» вновь заработал пенальти, с которого снова забил Барко.

На 76-й минуте матча полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил прямую красную карточку, однако после вмешательства VAR арбитр Иван Абросимов изменил своё решение и показал футболисту жёлтую карточку.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

Календарь РПЛ-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ-2025/2026
