Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Выдумал красную». И. Федотов — об отменённом удалении Умярова в матче «Спартак» — «Сочи»

«Выдумал красную». И. Федотов — об отменённом удалении Умярова в матче «Спартак» — «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал отмену удаления полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче 7-го тура чемпионата России с «Сочи», который проходит в эти минуты. Счёт — 1:1. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Абросимов находился в хорошей позиции, на ней он обязан был оценить эпизод правильно. Умяров играл в мяч, дальше, так как он был на большой скорости, остановиться не мог. И Наиль максимально успел согнуть ноги, чтобы не нанести травму. Поэтому решение Абросимова – ошибка. Если хочешь показать карточку – покажи жёлтую, а в итоге он просто выдумал красную. Да, VAR исправил, но для меня вопрос, почему в хорошей позиции он так сделал. Для меня это грубая ошибка, хотя грубой считаться она не будет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«В этой клоунаде участвовать не хочу». Где сейчас герои матча-скандала «Спартак» — «Сочи»
«В этой клоунаде участвовать не хочу». Где сейчас герои матча-скандала «Спартак» — «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android