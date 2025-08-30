«Выдумал красную». И. Федотов — об отменённом удалении Умярова в матче «Спартак» — «Сочи»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал отмену удаления полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче 7-го тура чемпионата России с «Сочи», который проходит в эти минуты. Счёт — 1:1. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

«Абросимов находился в хорошей позиции, на ней он обязан был оценить эпизод правильно. Умяров играл в мяч, дальше, так как он был на большой скорости, остановиться не мог. И Наиль максимально успел согнуть ноги, чтобы не нанести травму. Поэтому решение Абросимова – ошибка. Если хочешь показать карточку – покажи жёлтую, а в итоге он просто выдумал красную. Да, VAR исправил, но для меня вопрос, почему в хорошей позиции он так сделал. Для меня это грубая ошибка, хотя грубой считаться она не будет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.