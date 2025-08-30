Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» объявил о переходе Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед»

Аудио-версия:
Аргентинский вингер Алехандро Гарначо перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Челси», сообщается на сайте клуба из Лондона.

Срок соглашения с 21-летним футболистом рассчитан до 2032 года.

«Невероятный момент для меня и моей семьи — присоединиться к этому замечательному клубу. С нетерпением жду начала работы. Я смотрел клубный чемпионат мира, и быть в числе чемпионов — это нечто особенное. Мы лучшая команда в мире! Быть здесь — это просто невероятно, и я очень счастлив», — сказал Гарначо.

По данным Фабрицио Романо, стоимость трансфера Гарначо в «Челси» составила около £ 40 млн (чуть более € 46 млн). Отмечается, что сам игрок стал инициатором перехода в лондонский клуб, так как исключил все остальные предложения.

Гарначо — выпускник академии «Манчестер Юнайтед», куда перебрался в 16-летнем возрасте из «Атлетико». За карьеру в первой команде «красных дьяволов» нападающий принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 22 результативными передачами.

