Д. Сантос связал всплеск своей результативности в «Зените» с вызовом в сборную Бразилии

Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос после сегодняшней победы команды в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0) высказался о всплеске своей результативности в последних матчах. До 26 августа бразилец не забивал больше гола, а за последние четыре дня отличился дважды.

«Это плоды упорного труда, который облагораживает человека. И я собираюсь не сбавлять оборотов, чтобы забивать и отдавать голевые передачи ещё чаще. И, разумеется, максимально надёжно действовать в обороне, потому что для нас очень важно играть без пропущенных мячей.

Может ли это быть эффектом от вызова в сборную Бразилии? Уверен, что да! Такие новости добавляют эмоций и концентрации на своих задачах, позволяют продемонстрировать, что ты действительно проделал большую работу, чтобы получить подобный вызов», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».