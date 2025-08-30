Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Д. Сантос связал всплеск своей результативности в «Зените» с вызовом в сборную Бразилии

Аудио-версия:
Комментарии

Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос после сегодняшней победы команды в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0) высказался о всплеске своей результативности в последних матчах. До 26 августа бразилец не забивал больше гола, а за последние четыре дня отличился дважды.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Это плоды упорного труда, который облагораживает человека. И я собираюсь не сбавлять оборотов, чтобы забивать и отдавать голевые передачи ещё чаще. И, разумеется, максимально надёжно действовать в обороне, потому что для нас очень важно играть без пропущенных мячей.

Может ли это быть эффектом от вызова в сборную Бразилии? Уверен, что да! Такие новости добавляют эмоций и концентрации на своих задачах, позволяют продемонстрировать, что ты действительно проделал большую работу, чтобы получить подобный вызов», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

