Александр Канищев оценил назначение Константина Зырянова в правление «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал новость о том, что экс-футболист сборной России Константин Зырянов избран председателем правления сине-бело-голубых. На этом посту он сменил Александра Медведева, который теперь будет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит».

«Понятно, что Зырянов — человек, который прошёл через весь футбол и знает его от и до. Наверное, его назначение в правление «Зенита» — это лучше, чем назначение людей, которые знают о футболе только из телевизора. Будем надеяться, что свои функциональные обязанности он будет выполнять достойно. Возможно, при Зырянове «Зенит» возьмёт курс на омолаживание состава и привлечение своих воспитанников. Это не самое плохое решение», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.