Арбитр Федотов оценил пенальти в ворота «Сочи» в игре со «Спартаком» в добавленное время
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о пенальти, который судья Иван Абросимов назначил в ворота «Сочи» в игре 7-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» в добавленное время. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«Позиция Абросимова позволяла самостоятельно принять решение. Так что то, что его позвали, означает, что он должен был назначать пенальти сам. По мне – это пенальти. Заболотный смотрел на мяч, разворачивался, защитник проиграл позицию и держал форварда. Вопрос тут только один – держат ли они друг друга обоюдно или нет. Я вижу, что держали именно Заболотного. Так что это ещё одна ошибка Абросимова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
