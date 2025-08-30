Арбитр Федотов оценил пенальти в ворота «Сочи» в игре со «Спартаком» в добавленное время

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о пенальти, который судья Иван Абросимов назначил в ворота «Сочи» в игре 7-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» в добавленное время. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Позиция Абросимова позволяла самостоятельно принять решение. Так что то, что его позвали, означает, что он должен был назначать пенальти сам. По мне – это пенальти. Заболотный смотрел на мяч, разворачивался, защитник проиграл позицию и держал форварда. Вопрос тут только один – держат ли они друг друга обоюдно или нет. Я вижу, что держали именно Заболотного. Так что это ещё одна ошибка Абросимова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.