Александр Канищев: если от Педро нет прока на поле, «Зенит» хотя бы заработает на нём

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном уходе из клуба бразильского вингера Педро, интерес к которому приписывают клубу «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

«Зениту» нужно продавать Педро в «Аль-Иттихад»! Если от него нет большого прока на футбольном поле, клуб хотя бы заработает на нём. У «Зенита» есть свои хорошие футболисты, которые могут заполнить эту нишу. Ничего страшного в потере Педро не будет», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.