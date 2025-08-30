Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Канищев: если от Педро нет прока на поле, «Зенит» хотя бы заработает на нём

Александр Канищев: если от Педро нет прока на поле, «Зенит» хотя бы заработает на нём
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном уходе из клуба бразильского вингера Педро, интерес к которому приписывают клубу «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

«Зениту» нужно продавать Педро в «Аль-Иттихад»! Если от него нет большого прока на футбольном поле, клуб хотя бы заработает на нём. У «Зенита» есть свои хорошие футболисты, которые могут заполнить эту нишу. Ничего страшного в потере Педро не будет», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Александр Канищев оценил назначение Константина Зырянова в правление «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android