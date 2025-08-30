Александр Мостовой: «Спартак» сыграл с «Сочи» неважно, но кто об этом будет вспоминать?

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе московского «Спартака» в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

«У «Спартака» получилась вымученная нормальная победа над «Сочи» со счётом 2:1. Да, «Спартак» сыграл неважно, но кто об этом будет вспоминать? Теперь «Спартак» уже в верхней части турнирной таблицы, о чём я говорил ранее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе «Спартака» дубль оформил полузащитник Эсекьель Барко. Оба мяча он забил с пенальти. У «Сочи» единственный гол на счету полузащитника Дмитрия Васильева.