Александр Мостовой: «Спартак» сыграл с «Сочи» неважно, но кто об этом будет вспоминать?
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе московского «Спартака» в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«У «Спартака» получилась вымученная нормальная победа над «Сочи» со счётом 2:1. Да, «Спартак» сыграл неважно, но кто об этом будет вспоминать? Теперь «Спартак» уже в верхней части турнирной таблицы, о чём я говорил ранее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В составе «Спартака» дубль оформил полузащитник Эсекьель Барко. Оба мяча он забил с пенальти. У «Сочи» единственный гол на счету полузащитника Дмитрия Васильева.
