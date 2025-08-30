Скидки
22:05 Мск
Шпилевский заявил, что РПЛ сильнее чемпионата Кипра. Ранее он говорил, что лиги равны

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Горжусь ребятами. Сегодня я увидел большой шаг вперёд. Процентов на 85 команда выполнила план на игру. Ребята старались. Очень обидно проигрывать после двух «стандартов». Причём в первом эпизоде, на мой взгляд, не было фола. Повторю, обидно пропускать со «стандартов», но мы играли с одной из лучших команд России и очень хорошо себя показали. Думаю, это была самая лучшая игра «Пари НН» в этом сезоне. Теперь нам надо восстановиться после наших «гастролей» по России и готовиться к матчам с соперниками плюс-минус нашего уровня. «Зениту» желаю удачи и больших успехов.

Какое место РПЛ занимает среди тех лиг, в которых я работал? Если мы смотрим на стадионы, то «Газпром Арена» в топ-3 – это однозначно. Я впервые в Санкт-Петербурге. Поражён городом, настолько здесь красиво. Как будто приехали в Прагу или Вену. Сам уровень РПЛ, конечно, выше чемпионатов Казахстана и Кипра. Не считая «Ариса» и «Пафоса». Думаю, эти команды были бы здесь в топ-5. А так уровень РПЛ, безусловно, выше чемпионатов, в которых я работал ранее», — приводит слова Шпилевского пресс-служба нижегородской команды.

Отметим, что в апреле этого года Шпилевский, будучи тренером кипрского «Ариса», заявлял о том, что чемпионаты Кипра и России примерно равны по силе.

Новости. Футбол
