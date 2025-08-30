Тренер «Сочи» Морено получил красную карточку после окончания матча со «Спартаком»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено получил красную карточку после окончания матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). После финального свистка испанец пошёл разговаривать с главным арбитром встречи Иваном Абросимовым, который в итоге удалил специалиста.

Фото: Скриншот трансляции матча

На 16-й минуте матча «Спартак» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Эсекьель Барко. На 42-й минуте матча полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев, права на которого принадлежат «Зениту», забил ответный мяч в ворота красно-белых. На 90+7-й минуте «Спартак» вновь заработал пенальти, с которого снова забил Барко.

На 76-й минуте матча полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил прямую красную карточку, однако после вмешательства VAR арбитр Иван Абросимов изменил своё решение и показал футболисту жёлтую карточку.