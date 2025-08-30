Скидки
Спартак Москва — Сочи.
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Тренер «Сочи» Морено получил красную карточку после окончания матча со «Спартаком»

Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено получил красную карточку после окончания матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). После финального свистка испанец пошёл разговаривать с главным арбитром встречи Иваном Абросимовым, который в итоге удалил специалиста.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

Фото: Скриншот трансляции матча

На 16-й минуте матча «Спартак» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Эсекьель Барко. На 42-й минуте матча полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев, права на которого принадлежат «Зениту», забил ответный мяч в ворота красно-белых. На 90+7-й минуте «Спартак» вновь заработал пенальти, с которого снова забил Барко.

На 76-й минуте матча полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил прямую красную карточку, однако после вмешательства VAR арбитр Иван Абросимов изменил своё решение и показал футболисту жёлтую карточку.

