Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Сочи» Литвинов — о поражении от «Спартака»: с судьёй общайтесь

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался о судье после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«С судьёй общайтесь. Что ему сказать? Самое хорошее скажите», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Спартака» дубль оформил полузащитник Эсекьель Барко. Оба мяча он забил с пенальти — на 16-й и 90+7-й минутах. У «Сочи» единственный гол на счету полузащитника Дмитрия Васильева.

