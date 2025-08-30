Защитник «Сочи» Литвинов — о поражении от «Спартака»: с судьёй общайтесь

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался о судье после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

«С судьёй общайтесь. Что ему сказать? Самое хорошее скажите», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Спартака» дубль оформил полузащитник Эсекьель Барко. Оба мяча он забил с пенальти — на 16-й и 90+7-й минутах. У «Сочи» единственный гол на счету полузащитника Дмитрия Васильева.