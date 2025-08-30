Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Деян Станкович: свист фанатов «Спартака» в адрес нашей игры был справедлив

Деян Станкович: свист фанатов «Спартака» в адрес нашей игры был справедлив
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре своей команды после матча 7-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:1), а также отреагировал на свист болельщиков красно-белых в адрес футболистов своей команды.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Спартак» — команда, которая должна на высочайшем уровне проводить 30 матчей. Нельзя довольствоваться двумя-тремя играми. Максимум можно позволить себе 10% матчей, чтобы быть не в тонусе. Именно это и делает разницу. РПЛ — сильная и конкурентная лига. Никто не отдаёт очки. Свист с трибун был справедливым, болельщики были недовольны.

Возможно, я и сам бы освистал себя в тот момент. Мне не нравилось, что происходило на поле последние 20 минут первого тайма. Во втором тайме было получше. Но хотелось закрыть все вопросы ещё до перерыва — для этого были силы и моменты.

Могу сказать, что я точно не сдамся и буду биться до самого конца. Для меня «Спартак» — большой и очень важный клуб!» — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

