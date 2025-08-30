«Бавария» едва не упустила победу над «Аугсбургом», ведя 3:0 по ходу матча

В Аугсбурге (Германия) завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный одноимённый клуб потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» со счётом 2:3.

Гости повели 3:0 уже к 48-й минуте благодаря голам Сержа Гнабри, Луиса Диаса и Майкла Олисе. Тем не менее хозяевам удалось после этого забить дважды усилиями Кристияна Якича и Мерта Кёмюра.

«Бавария» одержала вторую победу подряд на старте нового сезона Бундеслиги и имеет шесть очков. «Аугсбург» остался с тремя очками, имея в своём активе победу и поражение.

В следующем туре команда Венсана Компани сыграет дома с «Гамбургом». «Аугсбург» отправится в гости к другому гамбургскому клубу «Санкт-Паули».

Напомним, «Бавария» является действующим чемпионом Германии.