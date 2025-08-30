Опубликовано расписание «Баварии» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны дата и время начала матчей «Баварии» на стадии общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Расписание игр немецкой команды на указанной стадии турнира было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Расписание матчей «Баварии» на стадии общего этапа Лиги чемпионов (время — московское):

1-й тур: 17 сентября, 22:00, «Бавария» — «Челси» (Англия);

2-й тур: 30 сентября, 22:00, «Пафос» (Кипр) — «Бавария»;

3-й тур: 22 октября, 22:00, «Бавария» — «Брюгге» (Бельгия);

4-й тур: 4 ноября, 23:00, «ПСЖ» (Франция) — «Бавария»;

5-й тур: 26 ноября, 23:00, «Арсенал» (Англия) — «Бавария»;

6-й тур: 9 декабря, 20:45, «Бавария» — «Спортинг» (Португалия);

7-й тур: 21 января, 23:00, «Бавария» — «Юнион» (Бельгия);

8-й тур: 28 января, 23:00, «ПСВ» (Нидерланды) — «Бавария».