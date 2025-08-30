Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:05 Мск
Лидс — Ньюкасл, результат матча 30 августа 2025, счет 0:0, 3-й тур АПЛ 2025/2026

«Ньюкасл» и «Лидс» поделили очки в матче 3-го тура АПЛ
Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После этой игры в активе «Лидс Юнайтед» стало четыре набранных очка. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл Юнайтед» набрал два очка после трёх матчей. «Сороки» находятся на 15-й строчке.

