«Ньюкасл» и «Лидс» поделили очки в матче 3-го тура АПЛ

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После этой игры в активе «Лидс Юнайтед» стало четыре набранных очка. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл Юнайтед» набрал два очка после трёх матчей. «Сороки» находятся на 15-й строчке.