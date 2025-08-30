Игрок «Спартака» Барко прокомментировал победу в матче с «Сочи»
Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1). Аргентинец стал автором обоих забитых мячей в составе своей команды, реализовав два 11-метровых удара, один из которых был назначен на 90+7-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«Матч сложный, соперник играл хорошо, но мы не сдавались все 90 минут. Не люблю говорить о судействе. Получилось, что карточку отменили, — это хорошо», — передает слова Барко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.
