Умяров: по качеству игры матч с «Сочи» — один из самых худших в этом сезоне

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

«Очень тяжёлая победа над «Сочи». По качеству игры это один из самых худших матчей в этом сезоне, если не брать в актив игру с «Балтикой». После забитого мяча что-то произошло — все расслабились и это сыграло злую шутку. Нужно сделать правильные выводы и забыть эту игру как можно скорее.

Все понимали, как игра складывалась до гола, — мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты. После появилось какое-то спокойствие в игре. Это всегда наказывается», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.