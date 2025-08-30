Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Умяров: по качеству игры матч с «Сочи» — один из самых худших в этом сезоне

Умяров: по качеству игры матч с «Сочи» — один из самых худших в этом сезоне
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Очень тяжёлая победа над «Сочи». По качеству игры это один из самых худших матчей в этом сезоне, если не брать в актив игру с «Балтикой». После забитого мяча что-то произошло — все расслабились и это сыграло злую шутку. Нужно сделать правильные выводы и забыть эту игру как можно скорее.

Все понимали, как игра складывалась до гола, — мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты. После появилось какое-то спокойствие в игре. Это всегда наказывается», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

