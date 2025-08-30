Игрок «Спартака» Барко: я не стал тренировать больше пенальти после удара «Зениту»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о нереализованном 11-метровом ударе в матче 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2). Отметим, что в прошедшей игре с «Сочи» (2:1) в рамках 7-го тура Барко дважды забил с пенальти и принёс своей команде победу.

«Что касается пенальти в матче с «Зенитом». Это было решение арбитра. Не повезло. Я не стал тренировать больше пенальти после того случая. Я и так постоянно их тренирую.

Деян очень эмоционально переживает каждый матч. Он с нами — с футболистами. Мы неудачно начали сезон, но сейчас выиграли несколько матчей подряд. Продолжаем работать», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.