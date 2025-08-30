Игрок «Спартака» Барко: я не стал тренировать больше пенальти после удара «Зениту»
Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о нереализованном 11-метровом ударе в матче 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2). Отметим, что в прошедшей игре с «Сочи» (2:1) в рамках 7-го тура Барко дважды забил с пенальти и принёс своей команде победу.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«Что касается пенальти в матче с «Зенитом». Это было решение арбитра. Не повезло. Я не стал тренировать больше пенальти после того случая. Я и так постоянно их тренирую.
Деян очень эмоционально переживает каждый матч. Он с нами — с футболистами. Мы неудачно начали сезон, но сейчас выиграли несколько матчей подряд. Продолжаем работать», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
