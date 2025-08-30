Умяров: очень удивился красной карточке с «Сочи» — чисто физически не мог убрать свои ноги
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал отмену своей красной карточки после просмотра VAR в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«Очень удивился красной карточке. Сколько моментов не смотришь в европейском и российском футболе, такое иногда даже не считается фолом. Понятное дело, что я по максимуму убирал ноги после контакта с мячом. Судьи говорят, что контакт с мячом был первым. Я чисто физически не мог убрать свои ноги. Я как можно осторожнее пытался сыграть с соперником. Думаю, как минимум должна быть жёлтая карточка», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
