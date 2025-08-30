Скидки
Деян Станкович объяснил тяжёлый старт «Спартака» в этом сезоне

Деян Станкович объяснил тяжёлый старт «Спартака» в этом сезоне
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о старте «Спартака» в этом сезоне. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков за семь игр.

«Главная идея в том, что у нас сильная команда. Сезон очень длинный, во время сезона могут быть разные ситуации: неверные решения, поражения, трудные моменты, которые надо принимать и работать над ними.

Надо всегда идти дальше. Футбол состоит из этих эпизодов: гол в конце мата с «Акроном», незабитый пенальти в ворота «Зенита»…

У нас могло быть 15 очков, а не 11. Все мы ошибаемся, мы должны извлекать правильные уроки из сложных моментов. Для меня самое главное — что мы продолжаем работать и не сдаёмся. Меня огорчает, когда кто-то ходит с опущенной головой», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

