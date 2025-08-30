Футболист «Спартака» Умяров отреагировал на невызов в сборную России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на невызов в сборную России на сентябрьские товарищеские матчи с Иорданией и Катаром. Встречи состоятся 4 сентября в Москве на «Лукойл Арене» и 7 сентября в катарском Эр-Райяне соответственно.

«Что касается невызова в сборную России, ничего не могу сказать. Я продолжаю работать. Думаю, что только работа может изменить ситуацию. Это меня не задевает. С чего это должно задевать? Видимо, моей работы недостаточно для вызова в сборную. Будем работать ещё больше», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Начало матча Россия — Иордания запланировано на 20:00 мск, Катара и России — в 18:15 мск.