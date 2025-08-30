В «Спартаке» высказались о будущем главного тренера Деяна Станковича в команде

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев после победы красно-белых в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) высказался о будущем главного тренера Деяна Станковича в команде.

«Бессмысленно комментировать слухи об отставке Станковича. В футболе всё меняется быстро, но сейчас он наш тренер», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Станкович был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 11 очков за семь игр. В своём следующем матче красно-белые сыграют с московским «Динамо» 13 сентября.