В «Спартаке» высказались о будущем главного тренера Деяна Станковича в команде
Поделиться
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев после победы красно-белых в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) высказался о будущем главного тренера Деяна Станковича в команде.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«Бессмысленно комментировать слухи об отставке Станковича. В футболе всё меняется быстро, но сейчас он наш тренер», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Станкович был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 11 очков за семь игр. В своём следующем матче красно-белые сыграют с московским «Динамо» 13 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:02
-
21:56
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:47
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:34
-
21:34
-
21:33
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:19
-
21:17
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
21:13