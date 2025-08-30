Скидки
Главная Футбол Новости

Парма — Аталанта, результат матча 30 августа 2025, счёт 1:1, 2-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» не смогла обыграть «Парму» в матче 2-го тура чемпионата Италии
Комментарии

«Аталанта» сыграла вничью с «Пармой» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Эннио Тардини» в Парме завершилась со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Пашалич – 79'     1:1 Кутроне – 85'    

В составе гостей на 79-й минуте отличился Марио Пашалич, которому ассистировал Никола Крстович. У «Пармы» гол забил Патрик Кутроне на 85-й минуте.

«Аталанта» под руководством главного тренера Ивана Юрича набрала два очка и идёт девятой в таблице чемпионата. «Парма», которую возглавляет Карлос Куэста, с одним очком располагается на 16-й строчке.

В следующем туре 14 сентября «Аталанта» на домашнем поле сыграет с «Лечче», «Парма» днём ранее встретится с гостях с «Кальяри».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
