«Аталанта» не смогла обыграть «Парму» в матче 2-го тура чемпионата Италии

«Аталанта» сыграла вничью с «Пармой» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Эннио Тардини» в Парме завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей на 79-й минуте отличился Марио Пашалич, которому ассистировал Никола Крстович. У «Пармы» гол забил Патрик Кутроне на 85-й минуте.

«Аталанта» под руководством главного тренера Ивана Юрича набрала два очка и идёт девятой в таблице чемпионата. «Парма», которую возглавляет Карлос Куэста, с одним очком располагается на 16-й строчке.

В следующем туре 14 сентября «Аталанта» на домашнем поле сыграет с «Лечче», «Парма» днём ранее встретится с гостях с «Кальяри».