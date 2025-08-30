Гендиректор «Спартака»: мы не можем быть довольны стартом сезона

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев после победы красно-белых над «Сочи» (2:1) в рамках 7-го тура Мир РПЛ высказался о результатах команды на старте сезона.

«Я очень переживал и нервничал. Игра не соответствовала тому уровню, которому наши футболисты должны соответствовать.

Не можем быть довольны стартом сезона. Но результаты выправляем. Надеюсь, что будем продолжать улучшать игру», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После сегодняшней победы «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками. Красно-белые имеют серию из трёх побед кряду во всех турнирах. На данный момент в СМИ ходят разговоры о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича.