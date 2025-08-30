Гендиректор «Спартака» Малышев: есть разочарование, что какие-то трансферы не довезли

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о работе клуба на трансферном рынке в текущее летнее окно, а также заявил, что руководство оценит работу спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао.

«На трансферном рынке что-то удалось, что-то нет. Есть разочарование, что какие-то трансферы не довезли. Оценки Кахигао будем давать после конца окна», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» в последний момент отказался от подписания защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты. У руководства московского клуба вызвали сомнения результаты медосмотра колумбийского игрока.