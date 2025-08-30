Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Сочи» Алвес прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Игрок «Сочи» Алвес прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
Защитник «Сочи» Марсело Алвес высказался о поражении в матче 7-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Трудно говорить про справедливость результата в матче со «Спартаком», но мы забили один гол, а нам забили два мяча с пенальти. Первый пенальти был более очевидный, а в случае со вторым в борьбе было сложно разобраться, что там было. Сейчас нет смысла жаловаться на судейство и другие причины.

Игра сегодня была тяжёлой. Мы знали, что так и будет, потому что нам противостояла очень качественная команда. Большую часть матча мы провели в защите, тем не менее мы сдерживали игроков соперника на протяжении большей части встречи. Мы ожидали большего в плане результата – набранное очко нам бы очень помогло. Мы боролись, но, когда играешь большую часть встречи в защите, не так много вариантов впереди. От этого команда тоже много устаёт, ведь много бегает и цепляется за мяч. Мы заслуживали как минимум ничьей, но об этом нет смысла говорить», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

