Деян Станкович высказался о состоянии здоровья Мартинса и Маркиньоса

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил тяжесть повреждений футболистов команды Кристофера Мартинса и Маркиньоса, которые пропустили матч 7-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:1) по медицинским показаниям.

«Что касается Мартинса, решение, которое есть у нас и у нашего медицинского штаба, — он не может ехать в сборную. У него травма. Что касается Маркиньоса, его травма, возможно, не такая серьёзная, но очень неприятная. Требует лечения и времени. Надеюсь, за паузу нам удастся в этом плане продвинуться», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.