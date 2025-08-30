Скидки
Главная Футбол Новости

Деян Станкович высказался о состоянии здоровья Мартинса и Маркиньоса

Деян Станкович высказался о состоянии здоровья Мартинса и Маркиньоса
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил тяжесть повреждений футболистов команды Кристофера Мартинса и Маркиньоса, которые пропустили матч 7-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:1) по медицинским показаниям.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Что касается Мартинса, решение, которое есть у нас и у нашего медицинского штаба, — он не может ехать в сборную. У него травма. Что касается Маркиньоса, его травма, возможно, не такая серьёзная, но очень неприятная. Требует лечения и времени. Надеюсь, за паузу нам удастся в этом плане продвинуться», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

