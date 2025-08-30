Скидки
Футбол Новости

Игрок «Сочи» Алвес — о возможной отставке Морено: мы должны играть за команду

Игрок «Сочи» Алвес — о возможной отставке Морено: мы должны играть за команду
Защитник «Сочи» Марсело Алвес высказался о возможной отставке главного тренера Роберта Морено.

«Конечно, по ходу прошлого матча главный тренер нашей команды почувствовал недомогание. Мы сплотились. Нам нужна энергия тренера, и сегодня мы её чувствовали. Вчера он начал чувствовать себя намного лучше и сегодня тоже. Очень важно, что он с нами.

Что касается новостей о возможной отставке Морено, мы сами должны понимать и играть за команду. В таких ситуациях должны помогать друг другу и быть сплочёнными. Все прекрасно понимали, что каждый должен демонстрировать свои лучшие качества и не обращать внимания на все слухи, которые есть в прессе. Я не собираюсь комментировать слухи, потому что есть всегда много разных имён и всплывают разные новости. И не все они правдивы», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!
Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!
