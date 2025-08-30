Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:05 Мск
Стало известно, кому в сборной Португалии перейдёт номер погибшего Диогу Жоты

Комментарии

Главный тренер команды Роберто Мартинес сообщил, что номер 21, под которым ранее за сборную выступал Диогу Жота, перейдёт к полузащитнику Рубену Невешу. 3 июля текущего года Жота погиб в ДТП в провинции Самора в Испании. Вместе с Жотой в аварии погиб его брат Андре Силва.

«Диогу был воплощением единства. Он хотел выиграть чемпионат мира. Мы будем бороться, чтобы осуществить эту мечту. 21-й номер переходит к Рубену Невешу. Жота всегда будет с нами.

У Рубена всегда были близкие отношения с Диогу. Он идеальный человек, чтобы выступать под этим номером. Это не моё решение и не решение федерации. Это решение семьи Диогу Жоты», — приводит слова Мартинеса Daily Mail.

Команда Роберто Мартинеса встретится с Арменией (6 сентября) и с Венгрией (9 сентября) в рамках отбора на ЧМ-2026. Оба матча состоятся на выезде.

