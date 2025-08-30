Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Бабич: нам не надо находить мотивацию, она всегда должна быть на высоте

Игрок «Спартака» Бабич: нам не надо находить мотивацию, она всегда должна быть на высоте
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич после победы красно-белых в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) высказался о мотивации команды.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Нам не нужно находить мотивацию, она всегда должна быть на высоте. Мы играли против «Зенита» и «Рубина», а сегодня – «Сочи». Мы должны побеждать их и быть на том же уровне, как «Зенит» и «Рубин». Лучше, чем мы играли сегодня», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 11 очков за семь игр. В своём следующем матче красно-белые сыграют с московским «Динамо» 13 сентября.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Малышев: есть разочарование, что какие-то трансферы не довезли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android