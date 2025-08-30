Игрок «Спартака» Бабич: нам не надо находить мотивацию, она всегда должна быть на высоте

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич после победы красно-белых в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) высказался о мотивации команды.

«Нам не нужно находить мотивацию, она всегда должна быть на высоте. Мы играли против «Зенита» и «Рубина», а сегодня – «Сочи». Мы должны побеждать их и быть на том же уровне, как «Зенит» и «Рубин». Лучше, чем мы играли сегодня», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 11 очков за семь игр. В своём следующем матче красно-белые сыграют с московским «Динамо» 13 сентября.