Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол Новости

Брат Захаряна: что ещё должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты?

Брат Захаряна: что ещё должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты?
Аудио-версия:
Давид Захарян, брат полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об отсутствии игровой практики у россиянина в составе команды. В матче 3-го тура Ла Лиги с «Овьедо» Захарян остался на скамейке запасных, а его команда проиграла со счётом 0:1.

Испания — Примера . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Дендонкер – 40'    

«Что ещё должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты? Я пока молчу и, думаю, ещё месяц помолчу, подожду. Но очень интересно, что у тренера в голове и как он собирается менять ход матча. «Трупов» меняют на «трупов», — написал брат Захаряна в телеграм-канале.

Большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение Захаряна с испанским клубом рассчитано до лета 2029 года.

