Брат Захаряна: что ещё должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты?

Давид Захарян, брат полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об отсутствии игровой практики у россиянина в составе команды. В матче 3-го тура Ла Лиги с «Овьедо» Захарян остался на скамейке запасных, а его команда проиграла со счётом 0:1.

«Что ещё должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты? Я пока молчу и, думаю, ещё месяц помолчу, подожду. Но очень интересно, что у тренера в голове и как он собирается менять ход матча. «Трупов» меняют на «трупов», — написал брат Захаряна в телеграм-канале.

Большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение Захаряна с испанским клубом рассчитано до лета 2029 года.