Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор результативной ничьей «Оренбурга» с «Рубином» в 7-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 августа, в Оренбурге прошёл матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 16'     0:2 Даку – 34'     1:2 Гузина – 52'     2:2 Томпсон – 72'    

После первого тайма гости вели 2:0, однако хозяева нашли в себе силы вернуться в игру и заработать очко.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов встречи:

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этой игры у «Оренбурга» стало семь очков после семи матчей. Команда Владимира Слишковича занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» располагается на седьмой строчке с 11 очками. Обе команды не могут одержать победу уже в трёх матчах кряду во всех турнирах.

