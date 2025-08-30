Видеообзор результативной ничьей «Оренбурга» с «Рубином» в 7-м туре РПЛ

Сегодня, 30 августа, в Оренбурге прошёл матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).

После первого тайма гости вели 2:0, однако хозяева нашли в себе силы вернуться в игру и заработать очко.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов встречи:

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этой игры у «Оренбурга» стало семь очков после семи матчей. Команда Владимира Слишковича занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» располагается на седьмой строчке с 11 очками. Обе команды не могут одержать победу уже в трёх матчах кряду во всех турнирах.