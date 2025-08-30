Бензема помог «Аль-Иттихаду» стартовать с победы в новом сезоне Про-Лиги, оформив хет-трик
Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Принц Хатлул» в Наджране (Саудовская Аравия). «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 5:2.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
2 : 5
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Бензема – 4' 0:2 Бергвейн – 7' 1:2 Педроса – 27' 1:3 Аль-Рубайе – 29' 1:4 Бензема – 51' 2:4 Педроса – 57' 2:5 Бензема – 60'
Удаления: Асири – 83' / нет
В составе «Аль-Иттихада» забитыми мячами отметились Карим Бензема (трижды) и Стивен Бергвейн. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Саид Аль-Рубайе. За «Аль-Охдуд» дубль оформил Хуан Педроса. На 83-й минуте был удалён защитник хозяев Наиф Асири.
«Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии. В сезоне-2024/2025 чемпионата страны команда набрала 83 очка за 34 матча.
