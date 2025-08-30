Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:05 Мск
Аль-Охдуд — Аль-Иттихад, результат матча 30 августа 2025, счет 2:5, 1-й тур Про-Лига 2025/2026

Бензема помог «Аль-Иттихаду» стартовать с победы в новом сезоне Про-Лиги, оформив хет-трик
Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Принц Хатлул» в Наджране (Саудовская Аравия). «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 5:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
2 : 5
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Бензема – 4'     0:2 Бергвейн – 7'     1:2 Педроса – 27'     1:3 Аль-Рубайе – 29'     1:4 Бензема – 51'     2:4 Педроса – 57'     2:5 Бензема – 60'    
Удаления: Асири – 83' / нет

В составе «Аль-Иттихада» забитыми мячами отметились Карим Бензема (трижды) и Стивен Бергвейн. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Саид Аль-Рубайе. За «Аль-Охдуд» дубль оформил Хуан Педроса. На 83-й минуте был удалён защитник хозяев Наиф Асири.

«Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии. В сезоне-2024/2025 чемпионата страны команда набрала 83 очка за 34 матча.

Комментарии
