Бензема помог «Аль-Иттихаду» стартовать с победы в новом сезоне Про-Лиги, оформив хет-трик

Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Принц Хатлул» в Наджране (Саудовская Аравия). «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 5:2.

В составе «Аль-Иттихада» забитыми мячами отметились Карим Бензема (трижды) и Стивен Бергвейн. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Саид Аль-Рубайе. За «Аль-Охдуд» дубль оформил Хуан Педроса. На 83-й минуте был удалён защитник хозяев Наиф Асири.

«Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии. В сезоне-2024/2025 чемпионата страны команда набрала 83 очка за 34 матча.