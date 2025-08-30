Скидки
Главная Футбол Новости

Вратарь «Ахмата» Шелия сделал третью голевую передачу в РПЛ и догнал Акинфеева

Комментарии

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия сделал третью голевую передачу в РПЛ и догнал по этому показателю голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, сообщает телеграм-канал Opta Sports. В эти минуты «Ахмат» обыгрывает «Ростов» к 70-й минуте матча, счёт 1:0. Шелия ассистировал на гол Георгию Мелкадзе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 45+4'     1:1 Мелёхин – 73'    
Удаления: нет / Келиану – 90+2'

С 2009 года, с которого ведётся статистика голевых передач, никто из вратарей не делал больше передач на гол в РПЛ: по три в активе Шелии и Акинфеева, по две у Никиты Медведева и Сергея Нарубина.

Столько же голевых передач за карьеру сделали Александр Черников (3 в 103 матчах), Александр Коваленко (3 в 62 матчах) и Тео Бонгонда (3 в 52 матчах).

