Вратарь «Ахмата» Шелия сделал третью голевую передачу в РПЛ и догнал Акинфеева

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия сделал третью голевую передачу в РПЛ и догнал по этому показателю голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, сообщает телеграм-канал Opta Sports. В эти минуты «Ахмат» обыгрывает «Ростов» к 70-й минуте матча, счёт 1:0. Шелия ассистировал на гол Георгию Мелкадзе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

С 2009 года, с которого ведётся статистика голевых передач, никто из вратарей не делал больше передач на гол в РПЛ: по три в активе Шелии и Акинфеева, по две у Никиты Медведева и Сергея Нарубина.

Столько же голевых передач за карьеру сделали Александр Черников (3 в 103 матчах), Александр Коваленко (3 в 62 матчах) и Тео Бонгонда (3 в 52 матчах).