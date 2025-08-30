Опубликовано расписание «Интера» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

Стали известны дата и время начала матчей миланского «Интера» на стадии общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Расписание игр итальянской команды на указанной стадии турнира было опубликовано на официальном сайте УЕФА.
Расписание матчей «Интера» на стадии общего этапа Лиги чемпионов (время — московское):
1-й тур: 17 сентября, 22:00, «Аякс» (Нидерланды) — «Интер»;
2-й тур: 30 сентября, 22:00, «Интер» — «Славия» Прага (Чехия);
3-й тур: 21 октября, 22:00, «Юнион» (Бельгия) — «Интер»;
4-й тур: 5 ноября, 23:00, «Интер» — «Кайрат» (Казахстан);
5-й тур: 26 ноября, 23:00, «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Интер»;
6-й тур: 9 декабря, 23:00, «Интер» — «Ливерпуль» (Англия);
7-й тур: 20 января, 23:00, «Интер» — «Арсенал» (Англия);
8-й тур: 28 января, 23:00, «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Интер».