Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Ахмат»: защитник хозяев Мелёхин сравнял счёт в матче РПЛ

Комментарии

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ростов» сравнял счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 45+4'     1:1 Мелёхин – 73'    
Удаления: нет / Келиану – 90+2'

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин отличился на 73-й минуте, добив мяч в ворота Гиорги Шелии после подачи со штрафного. После подсказки VAR арбитр Алексей Сухой засчитал гол.

В минувшем туре «Ростов» в гостях сыграл вничью с московским «Локомотивом» (3:3), «Ахмат» на выезде поделил очки с «Оренбургом» (2:2).

