«Ростов» — «Ахмат»: защитник хозяев Мелёхин сравнял счёт в матче РПЛ

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ростов» сравнял счёт — 1:1.

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин отличился на 73-й минуте, добив мяч в ворота Гиорги Шелии после подачи со штрафного. После подсказки VAR арбитр Алексей Сухой засчитал гол.

В минувшем туре «Ростов» в гостях сыграл вничью с московским «Локомотивом» (3:3), «Ахмат» на выезде поделил очки с «Оренбургом» (2:2).