Александр Соболев опубликовал пост после победы «Зенита» над «Пари НН»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил пост в телеграм-канале после победы над «Пари НН» в матче 7-го тура Мир РПЛ (2:0). Соболев сделал голевую передачу в этом матче.

«С победой, Питер! Идём дальше», — написал Соболев.

Команда Сергея Семака поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре 14 сентября «Зенит» сыграет на выезде с калининградской «Балтикой», «Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского днём ранее примет в Саранске «Оренбург».