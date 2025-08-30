Александр Соболев опубликовал пост после победы «Зенита» над «Пари НН»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил пост в телеграм-канале после победы над «Пари НН» в матче 7-го тура Мир РПЛ (2:0). Соболев сделал голевую передачу в этом матче.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47' 2:0 Кассьерра – 72'
«С победой, Питер! Идём дальше», — написал Соболев.
Команда Сергея Семака поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре 14 сентября «Зенит» сыграет на выезде с калининградской «Балтикой», «Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского днём ранее примет в Саранске «Оренбург».
