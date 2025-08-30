Скидки
Максим Глушенков прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

— В первом тайме у нас не получалось реализовать моменты, нужно было хоть один затолкать, что мы и сделали, а потом просто добили соперника вторым и игра закончилась.

— Можно ли сказать, что теперь футболисты «Зенита» немного раскрепостятся? Потому что старт был не самый удачный, а теперь две уверенные победы в чемпионате и одна в Кубке России.
— Если честно, то этих соперников мы и должны были обыграть и забирать шесть очков. Если бы мы и здесь не набрали бы очки, тогда бы всё было плохо и печально, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

После этого успеха подопечные Сергея Семака поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке.

