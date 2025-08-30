Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:05 Мск
Видеообзор домашней победы «Зенита» в матче 7-го тура РПЛ с «Пари НН»
Сегодня, 30 августа, в Санкт-Петербурге прошёл матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором местный «Зенит» нанёс поражение «Пари НН» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

Победу хозяевам принесли голы Дугласа Сантоса и Матео Кассьерры, забитые во втором тайме. Последний смог отличиться уже через восемь минут после выхода на замену.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов встречи:

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого успеха подопечные Сергея Семака поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке.

